Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
900
Комплектация
аппарат, кейс, 4 насадки
Тип сварочной насадки
парная
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473938
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Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000
Аппарат Rexant RX-900 используют для соединения полипропиленовых труб с монтажными фитингами и муфтами различной формы и конфигурации.
Инструмент имеет встроенную раскладную подставку, которая существенно упростит работу и защитит от потери.
С помощью регулятора можно выбрать необходимую рабочую температуру, максимальное значение которой достигает 300 градусов.
Оснащен утолщенным сварочным соплом для повышения надежности и ресурса.
Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места.
Комплектация включает 4 высококачественные насадки производства Япония, покрытых двойным антипригарным тефлоном, диаметром от 16 до 32 мм.
Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.
Аппарат Rexant RX-900 используют для соединения полипропиленовых труб с монтажными фитингами и муфтами различной формы и конфигурации.
Инструмент имеет встроенную раскладную подставку, которая существенно упростит работу и защитит от потери.
С помощью регулятора можно выбрать необходимую рабочую температуру, максимальное значение которой достигает 300 градусов.
Оснащен утолщенным сварочным соплом для повышения надежности и ресурса.
Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места.
Комплектация включает 4 высококачественные насадки производства Япония, покрытых двойным антипригарным тефлоном, диаметром от 16 до 32 мм.
Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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