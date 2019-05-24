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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005

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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181835
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Аппарат для сварки
Размеры в упаковке, см
39х19х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005

Аппарат для сварки пластиковых труб предназначен для ручной сварки пластиковых труб и фитингов по принципу муфтовых соединений. Обеспечивает надёжное сваривание методом расплавления поверхности материала трубы – диффузное соединение материала. Свариванию подлежат трубы, изготовленные из пластмассовых материалов, в том числе, армированных, предназначенных для данного типа и метода соединения (инструкции изготовителя трубы). Насадки с тефлоновым покрытием.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Евгена С.

Достоинства:
Нужен был сварочный аппарат для небольшой доделки в доме. Выбрала этот из-за стоимости и доступности для покупки. Свои функции выполнил на раз два.

Недостатки:
Немного перегревает пластик, но в умелых руках это не критично.



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Аппарат для сварки
Описание
Аппарат для сварки пластиковых труб предназначен для ручной сварки пластиковых труб и фитингов по принципу муфтовых соединений. Обеспечивает надёжное сваривание методом расплавления поверхности материала трубы – диффузное соединение материала. Свариванию подлежат трубы, изготовленные из пластмассовых материалов, в том числе, армированных, предназначенных для данного типа и метода соединения (инструкции изготовителя трубы). Насадки с тефлоновым покрытием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Евгена С.

Достоинства:
Нужен был сварочный аппарат для небольшой доделки в доме. Выбрала этот из-за стоимости и доступности для покупки. Свои функции выполнил на раз два.

Недостатки:
Немного перегревает пластик, но в умелых руках это не критично.


Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 150 The One 170302005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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