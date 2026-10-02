Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800
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Характеристики
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800
Сварочный аппарат для полипропиленных труб ЗУБР АСТ-800, используется в сфере сантехнических работ для быстрого и легкого образования надежного соединения трубных систем. Аппарат подходит как для опытных мастеров, так и для новичков, не требует специального оборудования для проведения ручной сварки разных видов полипропиленных труб и фитингов. В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром 20.25.32.40.50.63 мм. Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержено прилипанию расплавленного материала при использовании. На корпусе аппарата для сварки полипропиленовых труб расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы. Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы.
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