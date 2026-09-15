Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 4 насадки (20-40 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2100
Комплектация
аппарат для сварки, подставка, ключ шестигранный, насадки - 20, 25, 32, 40, 53, 63 мм, винт - 2 шт, гайка - 6 шт, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%1 550 руб. 1 734 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2100
Комплектация
аппарат для сварки, подставка, ключ шестигранный, насадки - 20, 25, 32, 40, 53, 63 мм, винт - 2 шт, гайка - 6 шт, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х9
Вес, кг.
2.41
Описание товара Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 4 насадки (20-40 мм)
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Deko PPWM2100W в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм) 063-4249 в каталоге Holodilnik.ru ( в Москве). Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W 063-4249 в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм) обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. Поставляется в металлическом кейсе, в комплекте с подставкой и 6 насадками (20-63 мм). Подходит для использования в сфере бытовых и профессиональных работ. Прост и эффективен в применении.
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Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2100
Комплектация
аппарат для сварки, подставка, ключ шестигранный, насадки - 20, 25, 32, 40, 53, 63 мм, винт - 2 шт, гайка - 6 шт, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Deko PPWM2100W в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм) 063-4249 в каталоге Holodilnik.ru ( в Москве). Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W 063-4249 в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм) обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. Поставляется в металлическом кейсе, в комплекте с подставкой и 6 насадками (20-63 мм). Подходит для использования в сфере бытовых и профессиональных работ. Прост и эффективен в применении.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 4 насадки (20-40 мм) - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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