Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-1500 (94205)
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Характеристики
Мощность, Вт
1500
Комплектация
труборез
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 264912
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Загружаем...
2 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1500
Комплектация
труборез
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х10
Вес, кг.
5
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-1500 (94205)
Паяльник DENZEL — это универсальный инструмент для работы с трубами диаметром от 20 до 63 мм. Благодаря парным сварочным насадкам и комплекту насадок в наборе, вы легко адаптируете прибор под разные задачи, ускоряя процесс монтажа. Мечевидная форма нагревателя обеспечивает эффективную передачу тепла, а диапазон размеров делает этот аппарат идеальным для бытовых и профессиональных работ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность, Вт
1500
Комплектация
труборез
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Паяльник DENZEL — это универсальный инструмент для работы с трубами диаметром от 20 до 63 мм. Благодаря парным сварочным насадкам и комплекту насадок в наборе, вы легко адаптируете прибор под разные задачи, ускоряя процесс монтажа. Мечевидная форма нагревателя обеспечивает эффективную передачу тепла, а диапазон размеров делает этот аппарат идеальным для бытовых и профессиональных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-1500 (94205) - этот товар вы можете купить по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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