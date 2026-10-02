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Толщиномер CONDTROL Paint Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Толщиномер CONDTROL Paint Pro

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Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 4
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 5
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 6
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 7
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 8
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 9
Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 1
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 2
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 3
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 4
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 5
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 6
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 7
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 8
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 9
  • Толщиномер CONDTROL Paint Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 
Начислим 766 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 389080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Толщиномер CONDTROL Paint Pro
12 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, г.
200

Описание товара Толщиномер CONDTROL Paint Pro

Толщиномер Condtrol Paint Pro 3-7-051 применяется в автомобильной и строительной отраслях, на производстве, в лабораториях и полевых условиях. Позволяет быстро и точно измерить толщину покрытий на изделиях из черных и цветных металлов. Комбинированный принцип измерения. Устройство автоматически определяет тип поверхности и метод измерения: вихретоковый для цветных металлов или магнитный для черных металлов. Быстрая калибровка. В комплектацию входят металлические пластины и эталоны покрытия, благодаря которым можно легко и быстро откалибровать прибор. Автоматическая подсветка. При работе в темных помещениях есть возможность использования подсветки экрана.

Отзывы о товаре Толщиномер CONDTROL Paint Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Толщиномер Condtrol Paint Pro 3-7-051 применяется в автомобильной и строительной отраслях, на производстве, в лабораториях и полевых условиях. Позволяет быстро и точно измерить толщину покрытий на изделиях из черных и цветных металлов. Комбинированный принцип измерения. Устройство автоматически определяет тип поверхности и метод измерения: вихретоковый для цветных металлов или магнитный для черных металлов. Быстрая калибровка. В комплектацию входят металлические пластины и эталоны покрытия, благодаря которым можно легко и быстро откалибровать прибор. Автоматическая подсветка. При работе в темных помещениях есть возможность использования подсветки экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Толщиномер CONDTROL Paint Pro – стоимость товара 12920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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