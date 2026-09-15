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Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W

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Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 1
Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 2
Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 3
Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 4
Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
135
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 1
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 2
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 3
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 4
  • Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599926
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
135
Скорость вращения вентилятора
700-1500 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W

Кулер для процессора ZALMAN CNPS10X PERFORMA WHITE с медно-алюминиевым основанием оснащен гидродинамическим подшипником, который отвечает за тихую и долговечную работу. Он обладает алюминиевым радиатором с высокой плотностью ребер и 4 трубками для эффективного отвода тепла. Также у него есть 14-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 700-1500 об/мин. Белый башенный корпус ZALMAN CNPS10X PERFORMA WHITE смотрится стильно и привлекательно. Он оснащен простой системой крепления с защелками, что позволяет быстро и легко установить его на материнскую плату.



Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Zalman CNPS10X Performa WHITE TDP 180W




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
135
Скорость вращения вентилятора
700-1500 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS10X PERFORMA WHITE с медно-алюминиевым основанием оснащен гидродинамическим подшипником, который отвечает за тихую и долговечную работу. Он обладает алюминиевым радиатором с высокой плотностью ребер и 4 трубками для эффективного отвода тепла. Также у него есть 14-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 700-1500 об/мин. Белый башенный корпус ZALMAN CNPS10X PERFORMA WHITE смотрится стильно и привлекательно. Он оснащен простой системой крепления с защелками, что позволяет быстро и легко установить его на материнскую плату.


Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
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