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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)

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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 1
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 2
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 3
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 4
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 5
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 6
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 7
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 8
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 9
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 1
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 2
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 3
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 4
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 5
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 6
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 7
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 8
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 9
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 362 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)
3 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)

Комплект из 3-х ARGB-вентиляторов INWIN Sirius Pure ASP120 и контроллера ARGB-подсветки. Наличие собственного ARGB-контроллера. Автоматическая регулировка скорости вращения (PWM). Адресная RGB-подсветка (ARGB).

Отзывы о товаре Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Комплект из 3-х ARGB-вентиляторов INWIN Sirius Pure ASP120 и контроллера ARGB-подсветки. Наличие собственного ARGB-контроллера. Автоматическая регулировка скорости вращения (PWM). Адресная RGB-подсветка (ARGB).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - по цене 3620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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