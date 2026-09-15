Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 581086
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
300
Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)
Комплект из 3-х ARGB-вентиляторов INWIN Sirius Pure ASP120 и контроллера ARGB-подсветки. Наличие собственного ARGB-контроллера. Автоматическая регулировка скорости вращения (PWM). Адресная RGB-подсветка (ARGB).
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Комплект из 3-х ARGB-вентиляторов INWIN Sirius Pure ASP120 и контроллера ARGB-подсветки. Наличие собственного ARGB-контроллера. Автоматическая регулировка скорости вращения (PWM). Адресная RGB-подсветка (ARGB).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - по цене 3620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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