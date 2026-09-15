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Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)

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Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)
4 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
понижающий адаптер в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х25
Вес, г.
830

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 [R-AK500-BKNNMT-G] предлагает эффективное охлаждение. Он оснащен 12-сантиметровым вентилятором с высокой скоростью вращения лопастей и различными настройками скорости. Это позволяет контролировать температуру процессора и при этом уровень шума. Вентилятор имеет гидродинамический подшипник, что обеспечивает ему долгий срок службы и улучшенную эффективность охлаждения. DEEPCOOL AK500 [R-AK500-BKNNMT-G] предлагает универсальное крепление. Это позволяет легко установить его на большинство процессоров.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
понижающий адаптер в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 [R-AK500-BKNNMT-G] предлагает эффективное охлаждение. Он оснащен 12-сантиметровым вентилятором с высокой скоростью вращения лопастей и различными настройками скорости. Это позволяет контролировать температуру процессора и при этом уровень шума. Вентилятор имеет гидродинамический подшипник, что обеспечивает ему долгий срок службы и улучшенную эффективность охлаждения. DEEPCOOL AK500 [R-AK500-BKNNMT-G] предлагает универсальное крепление. Это позволяет легко установить его на большинство процессоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G) - по цене 4180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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