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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 5
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
340 руб.  380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625664
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS)

Устройство обеспеивает эффективное охлаждение, отличается стабельностью работы, выполнено из качественных износостойких материалов.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES08015S3P (EX283373RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Устройство обеспеивает эффективное охлаждение, отличается стабельностью работы, выполнено из качественных износостойких материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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