Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 1
Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 2
Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 1
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 2
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB
330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
комплект крепежа, переходник с 6-pin на 3-pin ARGB в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Уровень шума
23.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х3
Вес, г.
224

Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB

140-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 14 сочетает в себе высокую производительность и малошумность. Устройство вращается с постоянной скоростью. Частота вращения вентилятора зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Обеспечиваемый воздушный поток – 49.5 CFM. Вентилятор генерирует шум, уровень которого равен 23.2 дБ. Вентилятор Aerocool Duo 14 не только эффективен, но и эффектен. Устройство располагает ARGB-подсветкой, источниками которой являются внешнее кольцо и подшипник. Разработчиками вентилятора реализована поддержка технологий подсветки от ведущих производителей материнских плат. Толщина вентилятора стандартна: величина данного показателя составляет 25 мм. Цвет крыльчатки – белый. Каркас имеет традиционный цвет – черный. Для подключения вентилятора используется разъем 6-pin. Рабочее напряжение стандартно – 12 В. Коробка, в которую упакован вентилятор, украшена изображением устройства с работающей подсветкой.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
комплект крепежа, переходник с 6-pin на 3-pin ARGB в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Уровень шума
23.2
Страна производитель
Китай
Описание
140-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 14 сочетает в себе высокую производительность и малошумность. Устройство вращается с постоянной скоростью. Частота вращения вентилятора зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Обеспечиваемый воздушный поток – 49.5 CFM. Вентилятор генерирует шум, уровень которого равен 23.2 дБ. Вентилятор Aerocool Duo 14 не только эффективен, но и эффектен. Устройство располагает ARGB-подсветкой, источниками которой являются внешнее кольцо и подшипник. Разработчиками вентилятора реализована поддержка технологий подсветки от ведущих производителей материнских плат. Толщина вентилятора стандартна: величина данного показателя составляет 25 мм. Цвет крыльчатки – белый. Каркас имеет традиционный цвет – черный. Для подключения вентилятора используется разъем 6-pin. Рабочее напряжение стандартно – 12 В. Коробка, в которую упакован вентилятор, украшена изображением устройства с работающей подсветкой.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...