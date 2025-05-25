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Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571)

1 Отзывы
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Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 1
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 2
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 3
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 4
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 5
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 6
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 7
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 8
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571)
370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
60000 ч безотказной работы
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Уровень шума
19.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
150

Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571)

120-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 12 сочетает в себе малошумность и привлекательный внешний вид. Особенность дизайна устройства – броское сочетание белого и черного цветов. Нельзя не отметить и очень эффектную адресную RGB-подсветку. Вентилятор Aerocool Duo 12 характеризуется частотой вращения 1000 оборотов в минуту. Уровень шума – лишь 19.7 дБ. Вентилятор генерирует поток воздуха 34.4 CFM. Время безотказной работы устройства – 60000 ч. Для подключения вентилятора используется 500-миллиметровый кабель. В комплектацию модели входит переходник с 6-pin на 3-pin ARGB. Вентилятор базируется на надежном гидродинамическом подшипнике скольжения. Количество лопастей – 11. Лопасти имеют изогнутую форму: это помогает сделать поток воздуха интенсивнее. Информация о параметрах и свойствах вентилятора размещена на коробке, в которую он упакован.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Такой же, как и был до этого в корпусе



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
60000 ч безотказной работы
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Уровень шума
19.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 12 сочетает в себе малошумность и привлекательный внешний вид. Особенность дизайна устройства – броское сочетание белого и черного цветов. Нельзя не отметить и очень эффектную адресную RGB-подсветку. Вентилятор Aerocool Duo 12 характеризуется частотой вращения 1000 оборотов в минуту. Уровень шума – лишь 19.7 дБ. Вентилятор генерирует поток воздуха 34.4 CFM. Время безотказной работы устройства – 60000 ч. Для подключения вентилятора используется 500-миллиметровый кабель. В комплектацию модели входит переходник с 6-pin на 3-pin ARGB. Вентилятор базируется на надежном гидродинамическом подшипнике скольжения. Количество лопастей – 11. Лопасти имеют изогнутую форму: это помогает сделать поток воздуха интенсивнее. Информация о параметрах и свойствах вентилятора размещена на коробке, в которую он упакован.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Такой же, как и был до этого в корпусе


Вентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571) - этот товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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