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Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm

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Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 1
Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 2
Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 3
Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 4
Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 5
Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3900 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577584
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3900 об/мин
Уровень шума
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, кг.
9.3

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm

Кулеры и системы охлаждения Alseye представляют собой идеальное решение для оптимизации температурного режима внутри вашего системного блока. Данная модель предназначена специально для установки в корпусе и оснащена одним вентилятором диаметром 120 мм. Продукция бренда Alseye известна своей надежностью и эффективностью, обеспечивая стабильное охлаждение при низком уровне шума. Компактный размер вентилятора позволяет легко интегрировать его в большинство современных корпусов. Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции, кулеры Alseye обеспечивают долгий срок службы и повышают общую производительность компьютерной системы.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye 12032BVH-P1 FAN 120mm 3900rpm




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3900 об/мин
Уровень шума
55
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Alseye представляют собой идеальное решение для оптимизации температурного режима внутри вашего системного блока. Данная модель предназначена специально для установки в корпусе и оснащена одним вентилятором диаметром 120 мм. Продукция бренда Alseye известна своей надежностью и эффективностью, обеспечивая стабильное охлаждение при низком уровне шума. Компактный размер вентилятора позволяет легко интегрировать его в большинство современных корпусов. Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции, кулеры Alseye обеспечивают долгий срок службы и повышают общую производительность компьютерной системы.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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