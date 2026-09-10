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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400

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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 - фото 1
Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
250 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364370
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400

Вентилятор для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-14025S-1400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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