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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм

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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 1
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 2
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 3
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 4
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
250 руб.  470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409877
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
51х37х18
Вес, г.
100

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм

Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] – популярная модель от известного производителя. Соответствующее 80-миллиметровому форм-фактору устройство может быть смонтировано в большом количестве моделей компьютерных корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] базируется на надежном подшипнике скольжения. Установлены 7 лопастей. Модель функционирует с использованием высокой (3000 оборотов в минуту) частоты вращения. Вентилятор обеспечивает внушительный воздушный поток: величина этого показателя равна 37.07 CFM. Уровень шума, производимый вентилятором, оценивается производителем в 32 дБ. Корпус и крыльчатка вентилятора имеют классическое цветовое оформление: они черные. Для питания модели используется разъем 3-pin. Вентилятор прост в монтаже и очень надежен. При соблюдении технологии эксплуатации вы можете рассчитывать на функционирование устройства в течение всего срока эксплуатации системного блока.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] – популярная модель от известного производителя. Соответствующее 80-миллиметровому форм-фактору устройство может быть смонтировано в большом количестве моделей компьютерных корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] базируется на надежном подшипнике скольжения. Установлены 7 лопастей. Модель функционирует с использованием высокой (3000 оборотов в минуту) частоты вращения. Вентилятор обеспечивает внушительный воздушный поток: величина этого показателя равна 37.07 CFM. Уровень шума, производимый вентилятором, оценивается производителем в 32 дБ. Корпус и крыльчатка вентилятора имеют классическое цветовое оформление: они черные. Для питания модели используется разъем 3-pin. Вентилятор прост в монтаже и очень надежен. При соблюдении технологии эксплуатации вы можете рассчитывать на функционирование устройства в течение всего срока эксплуатации системного блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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