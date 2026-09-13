Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717567
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Размеры в упаковке, см
53х24х22
Вес, кг.
7.8
Описание товара Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler
Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler — эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler станет отличным выбором для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину в работе своего компьютера.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler — эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler станет отличным выбором для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину в работе своего компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
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