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Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler

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Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler - фото 1
Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler - фото 1
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717567
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Размеры в упаковке, см
53х24х22
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler

Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler — эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler станет отличным выбором для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину в работе своего компьютера.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ACD ACD-CD5M3-A Cooler




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
90
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Описание
Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler — эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор ACD ACD-CD5M3-A Cooler станет отличным выбором для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину в работе своего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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