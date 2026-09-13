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Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black

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Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717634
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
630

Описание товара Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black

Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK! Этот вентилятор — отличное решение для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов вашего ПК. С ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK вы получите не только надёжное охлаждение, но и эстетически привлекательный элемент вашего системного блока. ARGB-подсветка позволит настроить визуальное оформление ПК под свой вкус, а технология PWM обеспечит гибкую регулировку скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры компонентов. Выбирайте качество и стиль — выбирайте ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK!



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling AS-120-K Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Описание
Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK! Этот вентилятор — отличное решение для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов вашего ПК. С ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK вы получите не только надёжное охлаждение, но и эстетически привлекательный элемент вашего системного блока. ARGB-подсветка позволит настроить визуальное оформление ПК под свой вкус, а технология PWM обеспечит гибкую регулировку скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры компонентов. Выбирайте качество и стиль — выбирайте ID-Cooling AS-120-ARGB-K BLACK!


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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