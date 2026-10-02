Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)
Вентилятор DEEPCOOL [XFAN 120] – высококачественное решение для повседневной активной работы. Этот корпусный вентилятор обеспечивает равномерное и устойчивое охлаждение любой системы даже в продолжительные периоды эксплуатации, обеспечивая тем самым продолжительную сохранность систем компьютера. Все элементы DEEPCOOL [XFAN 120] выполнены из высококачественных материалов, то же касается и сборки кулера (каждый вентилятор проходит проверку на соответствие перед попаданием на прилавок). Низкая скорость вращения кулера (до 1300 оборотов в минуту) не позволяет ему создавать лишний шум – это оптимальное решение для любой обстановки. Это не идет в ущерб мощности вентилятора. Размеры изделия составляют 120 х 120 мм, при его высоте 25 мм – вентилятор подходит к большинству систем и блоков питания. Максимальный уровень воздушного потока при этом равен 43.56 CFM. Рабочее напряжение устройства составляет 10,8 – 13,2 В.
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