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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue

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Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue - фото 1
Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
260 руб.  620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364360
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
140

Описание товара Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue

Вентилятор Crown для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока. Дополнительная светодиодная подсветка придаст системе законченный эстетический вид.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Crown Micro CMCF-12025S-1211 Blue




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Crown для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока. Дополнительная светодиодная подсветка придаст системе законченный эстетический вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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