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Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS)

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Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
340 руб.  380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577597
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
50

Описание товара Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS)

Корпусной вентилятор ExeGate Mirage 80x15S (EX180973RUS) на подшипниках скольжения изготовлен из чёрного шершавого пластика и имеет внешний размер двойной рамки 80х80х25мм. Длина провода с 3pin штекером на конце составляет 400мм. Скорость вращения - 2200об/мин, воздушный поток - 25CFM. В комплект поставки сразу включены 4 винта под крестовую отвёртку для крепления в корпусе ПК, причём благодаря универсальности двойной рамки кулер можно установить к одной и той же стенке корпуса и на вдув, и на выдув. Работает сравнительно тихо, охлаждает нормально. Упаковка - прозрачный пакетик с надписью ExeGate, сквозь который прекрасно видно его содержимое.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Корпусной вентилятор ExeGate Mirage 80x15S (EX180973RUS) на подшипниках скольжения изготовлен из чёрного шершавого пластика и имеет внешний размер двойной рамки 80х80х25мм. Длина провода с 3pin штекером на конце составляет 400мм. Скорость вращения - 2200об/мин, воздушный поток - 25CFM. В комплект поставки сразу включены 4 винта под крестовую отвёртку для крепления в корпусе ПК, причём благодаря универсальности двойной рамки кулер можно установить к одной и той же стенке корпуса и на вдув, и на выдув. Работает сравнительно тихо, охлаждает нормально. Упаковка - прозрачный пакетик с надписью ExeGate, сквозь который прекрасно видно его содержимое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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