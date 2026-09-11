Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Exegate 8015M12S 80x15mm 2200 rpm 3pin (EX180973RUS)
Корпусной вентилятор ExeGate Mirage 80x15S (EX180973RUS) на подшипниках скольжения изготовлен из чёрного шершавого пластика и имеет внешний размер двойной рамки 80х80х25мм. Длина провода с 3pin штекером на конце составляет 400мм. Скорость вращения - 2200об/мин, воздушный поток - 25CFM. В комплект поставки сразу включены 4 винта под крестовую отвёртку для крепления в корпусе ПК, причём благодаря универсальности двойной рамки кулер можно установить к одной и той же стенке корпуса и на вдув, и на выдув. Работает сравнительно тихо, охлаждает нормально. Упаковка - прозрачный пакетик с надписью ExeGate, сквозь который прекрасно видно его содержимое.
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