Кулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 625653
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3050
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х12
Вес, г.
500
Описание товара Кулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.
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Теги товара: Алюминий, FRGB, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3050
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий, FRGB, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий, FRGB, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Кулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G) - по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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