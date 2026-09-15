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Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5

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Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 1
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 2
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 3
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 4
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 5
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 6
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 7
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 8
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 9
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 10
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 11
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 12
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 1
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 2
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 3
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 4
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 5
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 6
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 7
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 8
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 9
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 10
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 11
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 12
  • Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 100 руб.  2 400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5
1 100 руб. -54%
2 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1200-3000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5

Кулер для процессора AeroCool Mirage 5 привлекает необычным дизайном и конструкцией RGB-подсветки. Система зеркал со светодиодным кольцом создает завораживающий эффект «бесконечности». Вы можете использовать стандартные режимы подсветки и создавать свои алгоритмы свечения. AeroCool Mirage 5 оснащен 5 трубками для быстрого отвода тепла от компонентов. Мощный вентилятор с продуманной конструкцией ребер радиатора рассеивает горячий воздух на 360° по кругу, что гарантирует эффективное охлаждение. Модель подходит для работы с любыми системными платами и разными процессорами. Кулер идет в комплекте с креплениями и термопастой.



Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1200-3000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Mirage 5 привлекает необычным дизайном и конструкцией RGB-подсветки. Система зеркал со светодиодным кольцом создает завораживающий эффект «бесконечности». Вы можете использовать стандартные режимы подсветки и создавать свои алгоритмы свечения. AeroCool Mirage 5 оснащен 5 трубками для быстрого отвода тепла от компонентов. Мощный вентилятор с продуманной конструкцией ребер радиатора рассеивает горячий воздух на 360° по кругу, что гарантирует эффективное охлаждение. Модель подходит для работы с любыми системными платами и разными процессорами. Кулер идет в комплекте с креплениями и термопастой.


Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - стоимость товара 1100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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