Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 100 руб. 2 400 руб.
В наличии
Код товара: 599929
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1 100 руб. -54%
2 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1200-3000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
500
Описание товара Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5
Кулер для процессора AeroCool Mirage 5 привлекает необычным дизайном и конструкцией RGB-подсветки. Система зеркал со светодиодным кольцом создает завораживающий эффект «бесконечности». Вы можете использовать стандартные режимы подсветки и создавать свои алгоритмы свечения. AeroCool Mirage 5 оснащен 5 трубками для быстрого отвода тепла от компонентов. Мощный вентилятор с продуманной конструкцией ребер радиатора рассеивает горячий воздух на 360° по кругу, что гарантирует эффективное охлаждение. Модель подходит для работы с любыми системными платами и разными процессорами. Кулер идет в комплекте с креплениями и термопастой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1200-3000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора AeroCool Mirage 5 привлекает необычным дизайном и конструкцией RGB-подсветки. Система зеркал со светодиодным кольцом создает завораживающий эффект «бесконечности». Вы можете использовать стандартные режимы подсветки и создавать свои алгоритмы свечения. AeroCool Mirage 5 оснащен 5 трубками для быстрого отвода тепла от компонентов. Мощный вентилятор с продуманной конструкцией ребер радиатора рассеивает горячий воздух на 360° по кругу, что гарантирует эффективное охлаждение. Модель подходит для работы с любыми системными платами и разными процессорами. Кулер идет в комплекте с креплениями и термопастой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5 - стоимость товара 1100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/1700/2011/2066/ AMD/Heat pipe 6mm x5