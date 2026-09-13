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Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black

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Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 6
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 7
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Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 11
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 6
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 7
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 8
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 9
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 10
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 11
  • Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717590
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
600

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black

Обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB! Этот вентилятор — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры процессора и предотвращения его перегрева. С вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах!



Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB! Этот вентилятор — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры процессора и предотвращения его перегрева. С вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах!


Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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