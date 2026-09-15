Радиатор для процессора ExeGate EX293450RUS
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Характеристики
Тип товара
Радиатор для процесора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
LGA 4189
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%1 040 руб. 2 730 руб.
В наличии
Код товара: 662158
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб. -62%
2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор для процесора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
280
Описание товара Радиатор для процессора ExeGate EX293450RUS
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного отвода тепла от процессоров, обеспечивая стабильную работу вашей системы. Эти устройства разработаны с использованием высококачественных материалов, таких как алюминий и медь, что способствует оптимальному рассеиванию тепла и увеличению производительности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Радиатор для процесора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного отвода тепла от процессоров, обеспечивая стабильную работу вашей системы. Эти устройства разработаны с использованием высококачественных материалов, таких как алюминий и медь, что способствует оптимальному рассеиванию тепла и увеличению производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Радиатор для процессора ExeGate EX293450RUS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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