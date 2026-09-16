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Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)

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Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 1
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 2
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 3
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 4
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 5
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 6
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 7
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 6
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 7
  • Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
221

Описание товара Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)

Вентилятор ARCTIC P12 Pro A-RGB с размерами 12x12 см подходит для установки в корпус ПК с разным форм-фактором. Модель оснащена тихим, устойчивым к износу и надежным гидродинамическим подшипником скольжения. Вентилятор с подключением через разъем 4 pin автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой крыльчатки.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Описание
Вентилятор ARCTIC P12 Pro A-RGB с размерами 12x12 см подходит для установки в корпус ПК с разным форм-фактором. Модель оснащена тихим, устойчивым к износу и надежным гидродинамическим подшипником скольжения. Вентилятор с подключением через разъем 4 pin автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой крыльчатки.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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