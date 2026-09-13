Вентилятор для процессора корпусной Arctic Cooling S12038-8K Dual Ball Bearing (ACFAN00294A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 8000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 8000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
365
Описание товара Вентилятор для процессора корпусной Arctic Cooling S12038-8K Dual Ball Bearing (ACFAN00294A)
Вентилятор Arctic Cooling S12038-8K — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён двумя шарикоподшипниками и корпусом из латуни, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Этот вентилятор подходит для использования в корпусах компьютеров, а также в других системах охлаждения. Он поможет поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитВентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 540 руб.380 руб. в СплитВентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB 3 IN 1 White (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ S...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитВентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/...
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, ...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 8000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор Arctic Cooling S12038-8K — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён двумя шарикоподшипниками и корпусом из латуни, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Этот вентилятор подходит для использования в корпусах компьютеров, а также в других системах охлаждения. Он поможет поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для процессора корпусной Arctic Cooling S12038-8K Dual Ball Bearing (ACFAN00294A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора корпусной Arctic Cooling S12038-8K Dual Ball Bearing (ACFAN00294A)