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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2

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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 1
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 2
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 3
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 4
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 5
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 6
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 7
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 8
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
190
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 3
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 4
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 5
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 6
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 7
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 8
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723133
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
190
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500об/мин
Уровень шума
29.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2

Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 – модель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Кулер совместим с процессорами AMD и Intel большинства широко распространенных в настоящее время сокетов. Вы сможете обеспечить безопасность работы производительного компьютера, в том числе – игрового. Кулер способен гарантировать рассеивание мощности до 190 Вт. Кулер ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 имеет башенную конструкцию. Алюминиевый радиатор, имеющий никелированное покрытие, сочетает в себе легкость и высокую теплопроводность. В наличии 4 тепловые трубки. Установлен вентилятор форм-фактора 120 мм, несомненным преимуществом которого является малошумность. На максимальной скорости (при частоте вращения 1500 оборотов в минуту) уровень шума равен лишь 29.5 дБ. Минимальная частота вращения – 800 оборотов в минуту. Особенностью дизайна кулера является наличие подсветки ARGB. Высота устройства – 155 мм. Масса кулера – 635 г. В комплекте есть все необходимое, в том числе – термопаста.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
190
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500об/мин
Уровень шума
29.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 – модель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Кулер совместим с процессорами AMD и Intel большинства широко распространенных в настоящее время сокетов. Вы сможете обеспечить безопасность работы производительного компьютера, в том числе – игрового. Кулер способен гарантировать рассеивание мощности до 190 Вт. Кулер ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 имеет башенную конструкцию. Алюминиевый радиатор, имеющий никелированное покрытие, сочетает в себе легкость и высокую теплопроводность. В наличии 4 тепловые трубки. Установлен вентилятор форм-фактора 120 мм, несомненным преимуществом которого является малошумность. На максимальной скорости (при частоте вращения 1500 оборотов в минуту) уровень шума равен лишь 29.5 дБ. Минимальная частота вращения – 800 оборотов в минуту. Особенностью дизайна кулера является наличие подсветки ARGB. Высота устройства – 155 мм. Масса кулера – 635 г. В комплекте есть все необходимое, в том числе – термопаста.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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