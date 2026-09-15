Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.
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