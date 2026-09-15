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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black

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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655862
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х17
Вес, г.
138

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.
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Отзывы


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