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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707)

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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 1
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 2
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 3
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 4
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 5
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 6
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 7
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 8
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Количество вентиляторов
1
Уровень шума
25.6
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718969
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Характеристики

Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
1
Уровень шума
25.6
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х12
Вес, г.
856

Описание товара Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707)

Кулер Thermalright Burst Assassin 120 SE предназначен для отведения тепла от процессоров AMD и Intel. Он обладает башенной конструкцией и размерами 148x124x77 мм. Алюминиевый ребристый радиатор из 46 пластин и 6 тепловых трубок диаметром 6 мм обеспечивают высокую производительность охлаждения.



Теги товара: Алюминий, Медь

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Burst Assassin 120 SE (814256015707)




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Характеристики
Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
1
Уровень шума
25.6
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Thermalright Burst Assassin 120 SE предназначен для отведения тепла от процессоров AMD и Intel. Он обладает башенной конструкцией и размерами 148x124x77 мм. Алюминиевый ребристый радиатор из 46 пластин и 6 тепловых трубок диаметром 6 мм обеспечивают высокую производительность охлаждения.


Теги товара: Алюминий, Медь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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