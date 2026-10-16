Top.Mail.Ru
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 1
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 2
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 3
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 4
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 5
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 6
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 7
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 8
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 9
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 10
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 11
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 12
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 13
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 14
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 7
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 8
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 9
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 10
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 11
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 12
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 13
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 14
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1600об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х11
Вес, г.
850

Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK

Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK является компактным решением с достойными характеристиками. Он имеет алюминиевый радиатор с 4 тепловыми трубками, которые эффективно рассеивают тепло. Кулер также оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подшипником гидродинамического типа. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK совместим с большинством процессоров, включая Intel и AMD. Он поддерживает такие сокеты, как Intel LGA 115X/2066 и AMD AM2/AM4/FM1/FM2+. Этот кулер обладает низким уровнем шума при работе. Это делает его подходящим выбором для пользователей, которые ценят тихую работу своей системы.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1600об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK является компактным решением с достойными характеристиками. Он имеет алюминиевый радиатор с 4 тепловыми трубками, которые эффективно рассеивают тепло. Кулер также оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подшипником гидродинамического типа. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK совместим с большинством процессоров, включая Intel и AMD. Он поддерживает такие сокеты, как Intel LGA 115X/2066 и AMD AM2/AM4/FM1/FM2+. Этот кулер обладает низким уровнем шума при работе. Это делает его подходящим выбором для пользователей, которые ценят тихую работу своей системы.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...