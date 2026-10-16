Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 639109
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1 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1600об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х11
Вес, г.
850
Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK является компактным решением с достойными характеристиками. Он имеет алюминиевый радиатор с 4 тепловыми трубками, которые эффективно рассеивают тепло. Кулер также оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подшипником гидродинамического типа. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK совместим с большинством процессоров, включая Intel и AMD. Он поддерживает такие сокеты, как Intel LGA 115X/2066 и AMD AM2/AM4/FM1/FM2+. Этот кулер обладает низким уровнем шума при работе. Это делает его подходящим выбором для пользователей, которые ценят тихую работу своей системы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1600об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK является компактным решением с достойными характеристиками. Он имеет алюминиевый радиатор с 4 тепловыми трубками, которые эффективно рассеивают тепло. Кулер также оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подшипником гидродинамического типа. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK совместим с большинством процессоров, включая Intel и AMD. Он поддерживает такие сокеты, как Intel LGA 115X/2066 и AMD AM2/AM4/FM1/FM2+. Этот кулер обладает низким уровнем шума при работе. Это делает его подходящим выбором для пользователей, которые ценят тихую работу своей системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI BLACK - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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