СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE
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Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
производительность помпы 116 л/час:
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
2.9
Описание товара СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE
Система охлаждения DASHFLOW 360 BASIC имеет стильный дизайн и легко устанавливается на большинство современных материнских плат. Она также обладает низким уровнем шума, что делает её идеальным выбором для игровых и рабочих компьютеров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
производительность помпы 116 л/час:
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Система охлаждения DASHFLOW 360 BASIC имеет стильный дизайн и легко устанавливается на большинство современных материнских плат. Она также обладает низким уровнем шума, что делает её идеальным выбором для игровых и рабочих компьютеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011-3, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Алюминий+Медь, RGB, ARGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011-3, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Алюминий+Медь, RGB, ARGB
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