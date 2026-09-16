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Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)

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Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 6
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х8
Вес, г.
562

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)

Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)



Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)


Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - стоимость товара 1700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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