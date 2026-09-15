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Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK)

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Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
  • Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599954
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK)
1 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
башенный
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
28.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х34х21
Вес, кг.
1.1

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK)

Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS является отличным выбором для тех, кто ищет эффективное охлаждение для своего ПК. Он оснащен тепловыми трубками из меди и алюминиевыми ребрами, которые способны быстро и эффективно отводить тепло. Он также имеет вентилятор с широким диапазоном скорости вращения (600–1500 об/мин), что позволяет пользователю настраивать его работу для оптимальной балансировки между шумом и производительностью. Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS совместим с наиболее распространенными сокетами для процессоров. Он легко устанавливается в систему с помощью креплений, которые входят в комплект поставки.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
башенный
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
28.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS является отличным выбором для тех, кто ищет эффективное охлаждение для своего ПК. Он оснащен тепловыми трубками из меди и алюминиевыми ребрами, которые способны быстро и эффективно отводить тепло. Он также имеет вентилятор с широким диапазоном скорости вращения (600–1500 об/мин), что позволяет пользователю настраивать его работу для оптимальной балансировки между шумом и производительностью. Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS совместим с наиболее распространенными сокетами для процессоров. Он легко устанавливается в систему с помощью креплений, которые входят в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws (SE-224-XTS_BLACK) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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