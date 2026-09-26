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Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1)

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Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1) - фото 1
Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1) - фото 1
  • Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
730 руб.  1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615298
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1)

Тип охлаждения: воздушное. Назначение: для процессора. Совместимые разъемы CPU: Intel LGA 1700. Материал изготовления: Алюминий, Медь. Тепловые трубки: нет. Количество вентиляторов: 1. Тип подшипников вентилятора: скольжения с винтовой нарезкой. Уровень шума: 28 дБ. Воздушный поток: 37.08 CFM, Скорость вращения вентилятора: 650-1800 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Тип охлаждения: воздушное. Назначение: для процессора. Совместимые разъемы CPU: Intel LGA 1700. Материал изготовления: Алюминий, Медь. Тепловые трубки: нет. Количество вентиляторов: 1. Тип подшипников вентилятора: скольжения с винтовой нарезкой. Уровень шума: 28 дБ. Воздушный поток: 37.08 CFM, Скорость вращения вентилятора: 650-1800 об/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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