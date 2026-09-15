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Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4

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Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 1
  • Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 2
  • Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 3
  • Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 4
  • Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
6

Описание товара Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4

Кулер для процессора AeroCool Rave 4 ARGB – оптимальное решение для воздушного охлаждения. Он помогает предотвратить перегрев и поддерживает стабильную работу устройства даже во время многопоточных задач или игр. Этот кулер можно установить на большинство процессоров с разъемами Intel LGA115X, LGA 1700 и AMD AM2-4. Устройство имеет башенную конструкцию и алюминиевый радиатор, который сочетается с 4 тепловыми трубками и вентилятором диаметром 12 см. Крыльчатка кулера AeroCool Rave 4 ARGB дополнена подсветкой ARGB.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Rave 4 ARGB – оптимальное решение для воздушного охлаждения. Он помогает предотвратить перегрев и поддерживает стабильную работу устройства даже во время многопоточных задач или игр. Этот кулер можно установить на большинство процессоров с разъемами Intel LGA115X, LGA 1700 и AMD AM2-4. Устройство имеет башенную конструкцию и алюминиевый радиатор, который сочетается с 4 тепловыми трубками и вентилятором диаметром 12 см. Крыльчатка кулера AeroCool Rave 4 ARGB дополнена подсветкой ARGB.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора FORMULA Rave 4 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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