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Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)

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Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
290

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)

Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 – модель башенного типа с рассеиваемой мощностью 95 Вт. Устройство поддерживает большое число востребованных сокетов и может использоваться для охлаждения чипсетов фирм Intel и AMD. Отвод тепла обеспечивают две тепловые трубки диаметром 6 мм с никелированным покрытием. В оснащение кулера ID-Cooling SE-902-SD V3 входит вентилятор размером 92x92 мм со скоростью вращения 2000 об/мин, который работает с шумом не более 23.1 дБ. Для установки устройства на процессор в комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 – модель башенного типа с рассеиваемой мощностью 95 Вт. Устройство поддерживает большое число востребованных сокетов и может использоваться для охлаждения чипсетов фирм Intel и AMD. Отвод тепла обеспечивают две тепловые трубки диаметром 6 мм с никелированным покрытием. В оснащение кулера ID-Cooling SE-902-SD V3 входит вентилятор размером 92x92 мм со скоростью вращения 2000 об/мин, который работает с шумом не более 23.1 дБ. Для установки устройства на процессор в комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - стоимость товара 740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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