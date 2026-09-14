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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)

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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 1
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 2
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 3
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 4
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 5
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 6
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 7
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 8
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 9
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 10
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 10
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
730 руб.  2 070 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
730 руб. -65%
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)

Вентилятор для корпуса с адресной RGB подсветкой 16.8 млн. цветов. Оснащен четырьмя резиновыми прокладками для уменьшения вибрации во время работы. На моторном блоке имеются отверстия для охлаждения внутренних компонентов вентилятора. Благодаря ШИМ скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от степени нагрузки на систему, тем самым сохраняя уровень шума в комфортном для пользователя диапазоне.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор для корпуса с адресной RGB подсветкой 16.8 млн. цветов. Оснащен четырьмя резиновыми прокладками для уменьшения вибрации во время работы. На моторном блоке имеются отверстия для охлаждения внутренних компонентов вентилятора. Благодаря ШИМ скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от степени нагрузки на систему, тем самым сохраняя уровень шума в комфортном для пользователя диапазоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - по цене 730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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