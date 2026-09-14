Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%730 руб. 2 070 руб.
В наличии
Код товара: 493872
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб. -65%
2 070 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
Вентилятор для корпуса с адресной RGB подсветкой 16.8 млн. цветов. Оснащен четырьмя резиновыми прокладками для уменьшения вибрации во время работы. На моторном блоке имеются отверстия для охлаждения внутренних компонентов вентилятора. Благодаря ШИМ скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от степени нагрузки на систему, тем самым сохраняя уровень шума в комфортном для пользователя диапазоне.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса с адресной RGB подсветкой 16.8 млн. цветов. Оснащен четырьмя резиновыми прокладками для уменьшения вибрации во время работы. На моторном блоке имеются отверстия для охлаждения внутренних компонентов вентилятора. Благодаря ШИМ скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от степени нагрузки на систему, тем самым сохраняя уровень шума в комфортном для пользователя диапазоне.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - по цене 730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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