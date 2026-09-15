Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box
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Характеристики
Описание товара Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO может быть смонтирован в корпусе, не отличающемся значительной шириной. Дело в данном случае в высоте устройства, равной лишь 70 мм. Производительность кулера при этом позволяет обеспечивать безопасность эксплуатации большого количества моделей процессоров. Кулер рассеивает мощность до 92 Вт. Устройство совместимо с процессорами большинства распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора PCCooler E126M PRO имеет алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. Установлен 120-миллиметровый вентилятор, вращающийся с частотой от 1000 до 1800 оборотов в минуту. На максимальной скорости создается поток воздуха 56 CFM. Кулер нельзя назвать шумным. Устройство генерирует шум, уровень которого может достигать только 26.5 дБ. Дополнительное оснащение кулера – FRGB подсветка. Комплектная термопаста находится в отдельной емкости. Кулер упакован в коробку, внешний вид которой можно без тени сомнений назвать презентабельным.
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