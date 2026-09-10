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Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black

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Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
24.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364336
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х14
Вес, г.
191

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black

Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и охлаждение компонентов системного блока. Используемый в основе модуля гидродинамический подшипник отличается не только низким уровнем шума, но и большим запасом прочности, что может обеспечить до 50000 часов безотказной работы. Для забора воздуха используется 5-лепестковая конструкция нестандартной геометрии, за счет чего обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения данного вентилятора фиксирована и составляет 1700 оборотов в минуту, что обеспечивает мощность направленного воздушного потока до 72.8 CFM. Уровень шума при работе может варьироваться от 22.5 дБ до 24.5 дБ. Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] выполнен в черном пластиковом корпусе толщиной 27 мм и размером 140x140 мм. Минимальное напряжение составляет 2.1 В, максимальное рабочее достигает 12 В. Подключение элемента охлаждения отличается простотой благодаря кабелю длиной 400 мм с коннектором 3 pin типа Male-Female на конце и наличию комплектных винтовых креплений.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
24.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и охлаждение компонентов системного блока. Используемый в основе модуля гидродинамический подшипник отличается не только низким уровнем шума, но и большим запасом прочности, что может обеспечить до 50000 часов безотказной работы. Для забора воздуха используется 5-лепестковая конструкция нестандартной геометрии, за счет чего обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения данного вентилятора фиксирована и составляет 1700 оборотов в минуту, что обеспечивает мощность направленного воздушного потока до 72.8 CFM. Уровень шума при работе может варьироваться от 22.5 дБ до 24.5 дБ. Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] выполнен в черном пластиковом корпусе толщиной 27 мм и размером 140x140 мм. Минимальное напряжение составляет 2.1 В, максимальное рабочее достигает 12 В. Подключение элемента охлаждения отличается простотой благодаря кабелю длиной 400 мм с коннектором 3 pin типа Male-Female на конце и наличию комплектных винтовых креплений.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм
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Отзывы


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