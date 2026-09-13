Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Вентилятор XPG VENTOR120ARGBPWM-BKCWW
Вентилятор ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM [VENTO120ARGBPWM-BKCWW] черного цвета размером 120?120 мм подойдет для сборки игровых и рабочих ПК с горячими комплектующими. Разъем 4 pin позволяет материнской плате автоматически регулировать скорость вращения. ПО само подбирает баланс между шумом и производительностью. Антивибрационная прокладка гасит вибрации от кулера и предотвращает их передачу на корпус компьютера. Вентилятор ADATA XPG VENTO 120 ARGB PWM [VENTO120ARGBPWM-BKCWW] получил ARGB-подсветку. Она поддерживает настройку каждого отдельного светодиода. Это позволяет создавать сложные динамические эффекты: переливы, волны, пульсаций. Наличие подшипника скольжения обеспечивает тихую работу. В комплекте идет удлинитель. Он позволяет проложить провод скрытно даже в больших корпусах. Так провод не будет перекрывать воздушные потоки внутри ПК.
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