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Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK

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Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 1
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 2
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 3
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Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 5
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 6
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 7
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 8
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 1
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 2
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 3
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 4
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 5
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 6
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 7
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 8
  • Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651865
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
400

Описание товара Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK

Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] позиционируется как система охлаждения для ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом. Рассеивая до 150 Вт тепловой энергии, этот модуль сможет обеспечить оптимальный температурный режим центральному процессору домашней станции или геймерского ПК. В башенном кулере используются медно-алюминиевая контактная площадка, 3 тепловые трубки диаметром 6 мм и радиатор из алюминия. Воздушная система охлаждения PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] высотой 130 мм использует для рассеивания тепла вентилятор размером 90x90 мм. Он подключается к интерфейсу 4-pin и поддерживает автоматическую регулировку оборотов в диапазоне от 800 до 2200 об/мин. В комплекте с модулем поставляются крепления на процессор и емкость с термопастой для корректной установки.

Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] позиционируется как система охлаждения для ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом. Рассеивая до 150 Вт тепловой энергии, этот модуль сможет обеспечить оптимальный температурный режим центральному процессору домашней станции или геймерского ПК. В башенном кулере используются медно-алюминиевая контактная площадка, 3 тепловые трубки диаметром 6 мм и радиатор из алюминия. Воздушная система охлаждения PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] высотой 130 мм использует для рассеивания тепла вентилятор размером 90x90 мм. Он подключается к интерфейсу 4-pin и поддерживает автоматическую регулировку оборотов в диапазоне от 800 до 2200 об/мин. В комплекте с модулем поставляются крепления на процессор и емкость с термопастой для корректной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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