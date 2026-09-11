Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK
Кулер для процессора PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] позиционируется как система охлаждения для ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом. Рассеивая до 150 Вт тепловой энергии, этот модуль сможет обеспечить оптимальный температурный режим центральному процессору домашней станции или геймерского ПК. В башенном кулере используются медно-алюминиевая контактная площадка, 3 тепловые трубки диаметром 6 мм и радиатор из алюминия. Воздушная система охлаждения PCCooler R300 ARGB BK [CLPCC_R300_ARGB_BK] высотой 130 мм использует для рассеивания тепла вентилятор размером 90x90 мм. Он подключается к интерфейсу 4-pin и поддерживает автоматическую регулировку оборотов в диапазоне от 800 до 2200 об/мин. В комплекте с модулем поставляются крепления на процессор и емкость с термопастой для корректной установки.
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