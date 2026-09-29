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Кулер Deepcool THETA 31 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool THETA 31 PWM

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Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 2
Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 3
Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
  • Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 1
  • Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 2
  • Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 3
  • Кулер Deepcool THETA 31 PWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49669
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
450

Описание товара Кулер Deepcool THETA 31 PWM

Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 31 PWM с горизонтальной схемой расположения способен отводить и рассеивать до 95 дБ тепловой энергии, которую выделяет центральный процессор LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 или LGA 1200. Активная система воздушного охлаждения получает медно-алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. В ней устанавливается один вентилятор размером 100x100 мм с регулировкой оборотов через ШИМ, который поддерживает скорость вращения 900-2400 об/мин. Шумность кулера изменяется в зависимости от оборотов вентилятора и может составлять 17.8-32.5 дБ. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL THETA 31 PWM предполагает подключение к разъему питания и управления 4-pin. Изделие укомплектовано задней пластиной и винтами, за счет которых производится его крепление к центральному процессору, а также термопастой.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool THETA 31 PWM




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Развернуть
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 31 PWM с горизонтальной схемой расположения способен отводить и рассеивать до 95 дБ тепловой энергии, которую выделяет центральный процессор LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 или LGA 1200. Активная система воздушного охлаждения получает медно-алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. В ней устанавливается один вентилятор размером 100x100 мм с регулировкой оборотов через ШИМ, который поддерживает скорость вращения 900-2400 об/мин. Шумность кулера изменяется в зависимости от оборотов вентилятора и может составлять 17.8-32.5 дБ. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL THETA 31 PWM предполагает подключение к разъему питания и управления 4-pin. Изделие укомплектовано задней пластиной и винтами, за счет которых производится его крепление к центральному процессору, а также термопастой.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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