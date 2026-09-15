Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
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Характеристики
Описание товара Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на «обслуживание» процессоров Intel, для установки которых используется широко распространенный сокет LGA 1700. Устройство, имеющее горизонтальную конструкцию, отличается небольшой (лишь 47 мм) высотой. У вас гарантированно не возникнет сложностей при выборе совместимого корпуса. Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на рассеивание мощности до 65 Вт. Основание и радиатор устройства сделаны из алюминия. Невысокая удельная масса этого металла позволила сделать кулер легким. Масса устройства невелика – 260 г. Вентилятор, входящий в оснащение кулера, вращается с частотой, меняющейся в очень широком диапазоне – от 600 до 3150 оборотов в минуту. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме. Уровень шума, производимого вентилятором, сравнительно невысок: величина этого показателя ограничена 36 дБ.
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