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Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)

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Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 1
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 2
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 3
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 4
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 5
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 6
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 7
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 1
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 2
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 3
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 4
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 5
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 6
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 7
  • Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
890 руб.  1 730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
890 руб. -49%
1 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
600-3150 об/мин
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х1
Вес, г.
250

Описание товара Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)

Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на «обслуживание» процессоров Intel, для установки которых используется широко распространенный сокет LGA 1700. Устройство, имеющее горизонтальную конструкцию, отличается небольшой (лишь 47 мм) высотой. У вас гарантированно не возникнет сложностей при выборе совместимого корпуса. Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на рассеивание мощности до 65 Вт. Основание и радиатор устройства сделаны из алюминия. Невысокая удельная масса этого металла позволила сделать кулер легким. Масса устройства невелика – 260 г. Вентилятор, входящий в оснащение кулера, вращается с частотой, меняющейся в очень широком диапазоне – от 600 до 3150 оборотов в минуту. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме. Уровень шума, производимого вентилятором, сравнительно невысок: величина этого показателя ограничена 36 дБ.



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-3150 об/мин
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на «обслуживание» процессоров Intel, для установки которых используется широко распространенный сокет LGA 1700. Устройство, имеющее горизонтальную конструкцию, отличается небольшой (лишь 47 мм) высотой. У вас гарантированно не возникнет сложностей при выборе совместимого корпуса. Кулер для процессора Intel Laminar RS1 рассчитан на рассеивание мощности до 65 Вт. Основание и радиатор устройства сделаны из алюминия. Невысокая удельная масса этого металла позволила сделать кулер легким. Масса устройства невелика – 260 г. Вентилятор, входящий в оснащение кулера, вращается с частотой, меняющейся в очень широком диапазоне – от 600 до 3150 оборотов в минуту. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме. Уровень шума, производимого вентилятором, сравнительно невысок: величина этого показателя ограничена 36 дБ.


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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