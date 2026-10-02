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Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN

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Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 1
Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 2
Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 3
Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 4
Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643619
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
15.3

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN

Вентилятор оснащён подсветкой AURA RGB и поддерживает управление скоростью вращения с помощью технологии PWM. Также он имеет дополнительный разъём 3pin Aura для подключения к материнской плате. Эта модель вентилятора может быть полезна для пользователей, которые хотят улучшить охлаждение своего компьютера и придать ему стильный внешний вид благодаря подсветке.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор оснащён подсветкой AURA RGB и поддерживает управление скоростью вращения с помощью технологии PWM. Также он имеет дополнительный разъём 3pin Aura для подключения к материнской плате. Эта модель вентилятора может быть полезна для пользователей, которые хотят улучшить охлаждение своего компьютера и придать ему стильный внешний вид благодаря подсветке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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