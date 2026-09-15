Кулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 625654
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920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте крепления
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х41
Вес, г.
400
Описание товара Кулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AG200 – компактная башенная модель с рассеиваемой мощностью 100 Вт. Конструкция оснащена 2 медными трубками с прямым контактом, которые быстро передают тепло радиатору. Вентилятор с диаметром 92 мм создает мощный воздушный поток и допускает установку в корпусы с малым типоразмером. DEEPCOOL AG200 обладает эффективной и бесшумной работой. Радиатор с матричным дизайном ребер быстро отводит и рассеивает горячий воздух. Кулер подходит для работы с сокетами от Intel до AMD, обладает простым подключением через 4-pin коннектор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте крепления
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL AG200 – компактная башенная модель с рассеиваемой мощностью 100 Вт. Конструкция оснащена 2 медными трубками с прямым контактом, которые быстро передают тепло радиатору. Вентилятор с диаметром 92 мм создает мощный воздушный поток и допускает установку в корпусы с малым типоразмером. DEEPCOOL AG200 обладает эффективной и бесшумной работой. Радиатор с матричным дизайном ребер быстро отводит и рассеивает горячий воздух. Кулер подходит для работы с сокетами от Intel до AMD, обладает простым подключением через 4-pin коннектор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм
Кулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G) - данный товар вы можете купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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