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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB

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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 1
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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 5
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 6
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 7
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 8
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 9
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 10
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 11
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 12
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 13
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 14
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 15
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 16
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 17
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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 20
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
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  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 17
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  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 19
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 20
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
800

Описание товара Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB

ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.



Теги товара: Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.


Теги товара: Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB - по цене 1110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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