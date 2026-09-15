Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
120
Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)
ExeGate Dark Magic EXX400-PWM - универсальный кулер башенного типа с максимально рассеиваемой мощностью 140 Вт и 4 тепловыми трубками.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
ExeGate Dark Magic EXX400-PWM - универсальный кулер башенного типа с максимально рассеиваемой мощностью 140 Вт и 4 тепловыми трубками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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