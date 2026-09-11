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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO

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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 3
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 4
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 5
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 6
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 7
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 1
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 2
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 3
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 4
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 5
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 6
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 7
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49627
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-1600 об/мин
Уровень шума
17.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
360

Описание товара Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO

Универсальный кулер для процессора DEEPCOOL Gamma Archer Pro с медным основанием и алюминиевым радиатором укомплектован производительным 120-миллиметровым вентилятором. Модель обеспечивает значительный воздушный поток (55.5 CFM), и подойдет для эффективного теплоотвода от высокопроизводительных процессоров Intel и AMD. Несмотря на существенную производительность, кулер, работающий на частотах от 900 до 1600 об/мин, характеризуется невысоким уровнем шума: на максимальной скорости он составляет лишь 21 дБ. В комплекте с DEEPCOOL Gamma Archer Pro есть термопаста, поставляемая в отдельной емкости, и набор креплений для сокетов.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
900-1600 об/мин
Уровень шума
17.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный кулер для процессора DEEPCOOL Gamma Archer Pro с медным основанием и алюминиевым радиатором укомплектован производительным 120-миллиметровым вентилятором. Модель обеспечивает значительный воздушный поток (55.5 CFM), и подойдет для эффективного теплоотвода от высокопроизводительных процессоров Intel и AMD. Несмотря на существенную производительность, кулер, работающий на частотах от 900 до 1600 об/мин, характеризуется невысоким уровнем шума: на максимальной скорости он составляет лишь 21 дБ. В комплекте с DEEPCOOL Gamma Archer Pro есть термопаста, поставляемая в отдельной емкости, и набор креплений для сокетов.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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