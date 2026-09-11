Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Универсальный кулер для процессора DEEPCOOL Gamma Archer Pro с медным основанием и алюминиевым радиатором укомплектован производительным 120-миллиметровым вентилятором. Модель обеспечивает значительный воздушный поток (55.5 CFM), и подойдет для эффективного теплоотвода от высокопроизводительных процессоров Intel и AMD. Несмотря на существенную производительность, кулер, работающий на частотах от 900 до 1600 об/мин, характеризуется невысоким уровнем шума: на максимальной скорости он составляет лишь 21 дБ. В комплекте с DEEPCOOL Gamma Archer Pro есть термопаста, поставляемая в отдельной емкости, и набор креплений для сокетов.
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