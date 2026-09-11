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Кулер для процессора PCCooler R200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора PCCooler R200

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Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 3
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Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 8
Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
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  • Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 5
  • Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 6
  • Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 7
  • Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 8
  • Кулер для процессора PCCooler R200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651866
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
300

Описание товара Кулер для процессора PCCooler R200

Кулер для процессора PCCooler R200 совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 110 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler R200




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler R200 совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 110 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.


Теги товара: Алюминий
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Отзывы


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