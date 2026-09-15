Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
Кулер для процессора ID-COOLING DK-03 RAINBOW станет оправданным выбором для пользователей, которые планируют собрать компьютер в ультракомпактном корпусе. Высота устройства, имеющего горизонтальную конструкцию, составляет лишь 63 мм. Кулер рассеивает мощность до 100 Вт. Величина данного показателя делает применение устройства оправданным при «обслуживании» большого количества процессоров начального и среднего уровня. Кулер подходит для сокетов AM5,AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, а также LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156. Украшение модели – многоцветная подсветка, источником которой является крыльчатка. Кулер ID-COOLING DK-03 RAINBOW оснащен вентилятором 120-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого меняется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется автоматически. Вентилятор генерирует значительный (до 61.5 CFM) поток воздуха. Несомненное преимущество устройства – малошумность. Уровень шума, производимого кулером, ограничен 25.6 дБ. В комплектации устройства – крепежный набор и термопаста.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
-
В наличииЦена 1 040 руб. 2 730 руб.260 руб. в СплитРадиатор для процессора ExeGate EX293450RUS
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
-
В наличииЦена 1 110 руб. 2 400 руб.278 руб. в СплитКулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/17...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитВентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW